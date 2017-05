Wenger confía en la continuidad de Alexis y lo defiende con llamativa comparación

El técnico del Arsenal, Arsene Wenger, reiteró su deseo de mantener al delantero chileno Alexis Sánchez en el club inglés, quedando una temporada restante en su contrato, por lo que varios elencos europeos están detrás del nacional.

En conferencia de prensa, el entrenador galo se refirió a la situación de Sánchez en la previa de la final de la FA Cup de este sábado ante Chelsea, donde los Gunners se juegan la opción de salvar la temporada con un título.

“No tenemos a nadie que termine contrato, así es que será completamente nuestra decisión. Y partir de ahí creo que el club por supuesto debe hacer un gran trabajo porque queremos retener a jugadores como Alexis. Sólo quisiera recordarles que él termina contrato el 2018, así es que es una situación completamente diferente“, dijo el francés.

Eso sí, no se quedó allí y no guardó elogios para el ariete tocopillano, al que defendió de una forma muy particular para señalar que sigue trabajando como un “profesional”

“Si usted tiene cirugía mañana con un cirujano que está en su último día de trabajo, esperará que haga un buen trabajo y no que lo realice a medias sólo porque es su último día. Eso es lo que significa ser profesional, trabajar igual siempre mientras exista un contrato“, dijo.

Por último, tuvo palabras para el duelo ante los Blues, buscando su tercera FA Cup en cuatro temporadas con el elenco del norte de Londres.

“Lo que quiero es ganar el próximo partido y ustedes saben que amo ganar. Quiero hacerlo bien por mi club y quiero ganar la copa para Arsenal, eso es lo único que me preocupa. No se trata de mí. Se trata de nosotros ganando el trofeo y haciendo absolutamente todo para conseguirlo“, cerró.