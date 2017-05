Con Cristiano y sin el héroe Eder: la lista de Portugal para la Copa Confederaciones

Portugal llevará a prácticamente todos los jugadores que ganaron la Eurocopa 2016 a la Copa Confederaciones de Rusia (17 junio- 2 julio), con la ausencia de Eder, el delantero que logró el gol del triunfo en la final, anunció este jueves la Federación Portuguesa de Fútbol.

Cristiano Ronaldo encabeza los 24 jugadores convocados por el seleccionador Fernando Santos para el partido de clasificación para el Mundial 2018 ante Letonia (9 junio) y para la Copa Confederaciones.

Eder, jugador del Lille y autor del gol del triunfo ante Francia en la final de la Eurocopa 2016, ha quedado fuera, después de una decepcionante temporada con su club.

Tampoco están en la lista el centrocampista del Bayern Múnich Renato Sanches y el extremo del Benfica Rafa Silva, poco convincentes este curso. Además, el habitual segundo portero, Anthony Lopes, del Lyon, no está “por razones familiares”, según Santos.

Bernardo Silva, uno de los hombres clave en la excelente temporada del Mónaco, sí ha entrado en la convocatoria, a diferencia del año pasado para la Eurocopa.

Portugal jugará en la primera fase de la Confederaciones junto a México, Nueva Zelanda y Rusia en el grupo A.

La lista del campeón europeo:

Porteros (3) : Rui Patricio (Sporting), Beto (Sporting), José Sa (Oporto).

Defensas (8) : Nelson Semedo (Benfica), Cédric Soares (Southampton/ENG), Pepe (Real Madrid/ESP), Bruno Alves (Cagliari/ITA), Luis Neto (Zenith/RUS), José Fonte (Southampton/ENG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund/GER), Eliseu (Benfica).

Mediocampista (8) : William Carvalho (Sporting), Danilo Pereira (Oporto), Joao Moutinho (Mónaco/FRA), Pizzi (Benfica), Joao Mario (Inter Milán/ITA), André Gomes (Bracelona/ESP), Adrien Silva (Sporting), Bernardo Silva (Mónaco/FRA).

Delanteros (5) : Cristiano Ronaldo (Real Madrid/ESP), Ricardo Quaresma (Besiktas/TUR), Gelson Martins (Sporting), André Silva (Oporto), Nani (Valencia/ESP).

Os nossos 24.️ 🇵🇹️

Mister Fernando Santos announced 24 players for the next Portugal matches. pic.twitter.com/3wB3vrNrKa

— Portugal (@selecaoportugal) May 25, 2017