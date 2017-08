Minuto a minuto: El frenético último día del mercado de fichajes en Europa con Alexis como estrella

El mercado de fichajes en Europa cierra este jueves 31 de agosto, a excepción de España en que se alarga un día más el plazo, y son varios los fichajes que se han dado faltando poco para el plazo fatal. Todo esto, con el foco en Alexis Sánchez quien podría dejar el Arsenal para recalar en el Manchester City.

Entre las movidas más destacadas de la jornada se encuentran: Renato Sanches que dejó el Bayern Múnich para jugar en Swansea de la Premier League, Konstantinos Mitroglou al Marsella desde el Benfica, Divock Origi dejando el Liverpool con rumbo al Wolfsburgo alemán y Luis Nani pasando a la Lazio desde el Valencia.

13.00 Los medios ingleses están locos por culpa de Alexis, unos dicen que llega a Manchester City, mientras que The Guardian asegura de forma tajante que se queda en Arsenal.

13.15 Thomas Lemar, extremo francés del Mónaco, podría allanar la llegada de Alexis Sánchez al City si aceptan la oferta del Arsenal en el Principado. Los Gunners habrían ofrecido, según medios ingleses, 100 millones de euros por el joven jugador que reemplazaría al Maravilla.

13.30 El mercado en la Bundesliga alemana ya está cerrado.

13.40 Thomas Lemar no quiere jugar en Arsenal, según Skysports. El acuerdo entre los clubes era total, pero el jugador no quiere ir a un equipo que no juegue Champions League. El francés preferiría llegar a Liverpool.

13.50 Luis Fariña, ex volante de la Universidad de Chile, dejó el Benfica para llegar al CD Aves también portugués.

13.55 M"Baye Niang dejó el AC Milan para reforzar al Torino.

14.09 Golpe en Inglaterra: aseguran que Riyad Mahrez pasa de Leicester a Chelsea por 45 millones de libras.

14.14 Oficial. El lateral izquierdo chileno Cristian Cuevas encontró equipo en Holanda. Jugará por Twente

14.33 El PSG sigue pegándoles a todos: anunció la llegada del delantero francés Kylian Mbappé

14.50 El argentino Maxi López dejó el Torino para llegar al Udinese.

15.10 Lionel Carole dejó el Galatasaray para llegar a préstamo al Sevilla de Eduardo Berizzo.

15.15 Ian Wright, referente del Arsenal, instó en duros términos a la directiva londinense a vender a Alexis Sánchez para obtener algo de dinero y evitar que salga el próximo año como jugador libre.

It's bad business to let Sanchez walk out next year for free.Take the F*****g money!He don't want to be there! We're Arsenal so some pride

— Ian Wright (@IanWright0) August 31, 2017