Increíble situación se vivió en la Bundesliga: Arquero alemán reinventa el "pase sin mirar"

Una de las situaciones más curiosas en lo que va del año en el fútbol internacional se vivió este sábado en la Bundesliga, esto porque entre el partido entre Borussia Monchengladbach y Mainz 05 por la fecha 11 del campeonato , el arquero visitante quiso dar un pase con un balón fantasma.

Robin Zentner, había recibido un pase hacia atrás de un compañero y luego de controlar la pelota en primer instancia sacó la vista del esférico. Lo que siguió a continuación fue para la risa, ya que el guardametas no se dio cuenta que la redonda había seguido su curso y al querer pasarla a un compañero terminó pateando el aire.

"It's behind youuuu!" 🎭

Pantomime football in #BMGM05 as @Mainz05en's Robin Zentner reinvents the 'no-look pass' 🙈 pic.twitter.com/VXiwmHPiRd

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 4, 2017