FIFA cambió la forma de elegir la sede para el Mundial de 2026

El Mundial de 2026 tendrá un gran cambio y pasará de 32 a 48 equipos. Pero no será el único gran cambio que tendrá la próxima cita mundialista, ya que la FIFA anunció este martes que también modificará la forma de votación para elegir la sede, que saldrá entre la candidatura que presentó Marruecos y la conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

A diferencia de procesos anteriores, donde la sede del Mundial era elegida por el Comité Ejecutivo, que contaba con 24 integrantes, ahora será votada en el Congreso de la FIFA, donde participa un representante de cada una de las 211 federaciones asociadas al máximo organismo del fútbol mundial.

El cambio intenta terminar con las acusaciones de corrupción que han recibido por la elección de las anteriores sedes, ya que ahora la votación, además de ser extendida a todas las asociaciones, también será abierta y pública y se realizará el próximo 28 de junio de 2018.

FIFA publishes guide to bidding process for the 2026 @fifaworldcup – https://t.co/d1jCOGQJTQ

— FIFA Media (@fifamedia) November 7, 2017