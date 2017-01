Alexis Sánchez deliró con la acción de la NBA en Londres

El Arsenal continúa a la expectativa en la Premier League con su quinto puesto y la ilusión de remontar los ocho puntos que los distancian del Chelsea, líder de la competición, mientras sus jugadores con Alexis Sánchez a la cabeza tratan de evitar tanta presión de los medios divirtiéndose viendo un partido de la NBA en Londres.

El chileno fue uno de los más entusiasmados con el novedoso evento que este año presentó el partido entre Indiana Pacers y Denver Nuggets. Junto a él también se pudo ver a los alemanes, Mesut Özil y Per Mertesacker que gozaron con el juego en la O2 Arena.

El encuentro que se enmarca en los Global Games terminó con un 140 a 112 a favor de los Nuggets y con el tocopillano aplaudiendo la buena actuación de Nikola Jokic, jugador de Denver, que anotó 22 puntos y rescató 10 rebotes.

El chileno recibió todas las miradas en la tribuna, causando furor en las redes sociales:

