Pablo Quintanilla abandona el Dakar 2017

El sueño de Pablo Quintanilla llegó a su fin. Luego de distintos contratiempos durante la décima etapa, que comprendió un recorrido entre Chilecito y San Juan, y alejarse de los punteros, el piloto chileno finalmente tuvo que abandonar el Dakar 2017 por una fuerte caída que le provocó un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conciencia, tal como confirma la organización en su cuenta de Twitter.

Pese a que en un principio decían desde el Dakar que su abandono se debía por enfermedad, luego confirmaron que era por la caída que sufrió. “Pablo Quintanilla fue diagnosticado con un trauma en la cabeza y pérdida de conciencia. Se confirma que se cayó de la moto“, escribió la cuenta oficial de Twitter de la carrera.

Pablo Quintanilla has been diagnosed with a head trauma and a loss of consciousness. It is confirmed that he fell off his bike. #Dakar2017

