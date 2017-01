Pucón se rindió ante el "ironman" Mario Lepe

Publicidad

























Por Giuseppina Lobos, enviada especial a Pucón

Dentro de la cancha, Mario Lepe se caracterizó por su coraje y su fuerza para ir siempre hacia adelante. Hoy, varios años después de su retiro del fútbol profesional, confirmó que su personalidad sigue intacta al ser la gran figura del Promotional Rice de Pucón. El ídolo cruzado, completó la carrera en 54 minutos, logrando así los aplausos de las miles de personas que lo esperaban en la meta.

Pero la competencia no partió para nada fácil. El trazado de 375 metros de nado por el Lago Villarrica complicó un tanto a Lepe, que recién logró salir del agua con el último grupo de la competencia. Una vez en tierra y mientras se sacaba su traje, el ex seleccionado nacional recibía el apoyo de su hija y señora.

“El agua fue sin duda lo más difícil porque había mucha gente. Pero una vez que se abrió la brecha pude empezar a nadar como me gusta a mí y me resultó un poco más fácil. Pero los primeros 50 metros fueron realmente complicado”, comentó el ex futbolista tras su proeza.

En los 10 kilómetros de ciclismo, el histórico de la UC no tuvo problemas debido a que era su gran fuerte. Después de cinco vueltas, el ex mediocampista dejó la bicicleta y trotó 2,5 kilómetros por la plaza principal de la ciudad.

A los 54’ llegaría el minuto de gloria. Lepe cruzó la meta y fue recibido por miles de aplausos de los presentes quienes felicitaron al ex capitán de la franja por su logro.

“El tiempo que logré es realmente extraordinario. La idea del próximo año es bajar a 50 el tiempo. Me desacomodé un poco en el nado y en la bicicleta pude haber sacado mejor rendimiento. Me fui más tranquilo para así no caerme y creo que ahí no saqué mucha ventaja”, confesaba el deportista tras la competencia.

Lepe aceptó el desafío que le planteó Universidad Católica y no defraudó. “Todo lo que me pida el club lo voy a hacer porque es mi equipo; después de mi señora es mi segundo amor. Siempre voy a estar presente”, finalizó.