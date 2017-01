Chile confía en el ascenso de Garín para la serie de Davis ante R. Dominicana

El equipo chileno de Copa Davis tendrá un duro desafío frente a República Dominicana por la primera ronda de la Zona Americana I. Los dirigidos por Nicolás Massú serán visita en una serie en que el local intentará tomarse revancha de la caída 5-0 en marzo de 2016 en Santiago, donde no llevaron a su máxima figura, Víctor Estrella (103º del ATP), tras su decisión de privilegiar el ranking para los Juegos Olímpicos.

A casi un año de esa victoria nacional, el panorama de la escuadra del Vámpiro ha cambiado. Con Gonzalo Lama lesionado, el joven tenista Tomás Barrios (462º) fue el elegido por el cuerpo técnico para reemplazarlo. En base a lo contado a El Gráfico Chile desde su staff de entrenadores, el chillanejo es del gusto de Massú y por ello fue el elegido para sumarse al equipo oficialmente, luego de que fuese elegido como invitado en varias otras series.

“Nosotros no nos extrañamos de la nominación de Tomás porque él es del gusto del equipo técnico de Massú y el Chino, según nos han comentado en varias oportunidades, y como había estado de invitado en casi todas las Copas Davis, no fue tanta sorpresa”, dijo su coach Gonzalo González.

Además de Barrios, el equipo lo completan el doblista Hans Podlipnik (86º de la especialidad), Nicolás Jarry (307º) y Christián Garín (191º). Con la casi definida presencia de H-Pod con Jarry en el dobles, el nieto de Jaime Fillol también jugaría el singles junto con Bam Bam, en quien tienen la esperanza de liderar la serie ante los dominicanos.

El buen comienzo de año de Garín en su gira asiática tiene contento a Massú, y también a los integrantes del resto del equipo. “Christian ha tenido un gran comienzo de año en los torneos que ha jugado, y también, Jarry tuvo un buen fin de año, Barrios viene subiendo muy bien así que tenemos un equipo con muy buenas condiciones”, señaló Podlipnik a este medio.

“En lo personal yo llego muy bien, sobre todo en el dobles que es a lo que me estoy dedicando ahora. Comencé el año bastante bien así que estoy muy contento, mis compañeros también vienen muy bien así que hay harta esperanza”, añade.

Dominicana confía en su Estrella

El puesto 43º es el mejor que ha alcanzado en su carrera el dominicano Victor Estrella, el singlista número uno con el que los locales recibirán a Chile el 3, 4 y 5 de febrero. Antes de la serie ante los de Massú, eso sí, el referente del tenis caribeño enfrentará el Abierto de Australia 2017, el que será su primer torneo desde noviembre del año pasado.

Y es que el último certamen que jugó el dominicano fue el Challenger de Bogotá, donde cayó ante el salvadoreño Marcelo Arévalo (156º) por 6-3 y 6-4, cerrando su año en la segunda ronda del campeonato colombiano.

Por otra parte, José Hernández (240º) ya comenzó el circuito ATP 2017 con dos derrotas ante el francés Kenny De Schepper (162º) en el Challenger de Noumea, y frente al barbadiense Darian King (145º) en la primera ronda de la Qualy del Abierto de Australia.

“Con Canadá fue una serie muy dura, pero fue una linda instancia poder llegar ahí con el equipo que teníamos hace muchos años. Ahora contra República Dominicana vamos con todas las ganas de ganar y hacer una buena serie sobre todo”, apuntó Podlipnik acerca de su última serie de Davis y lo que espera del nuevo desafío del equipo chileno.

GRAF/PS