Bárbara Riveros sufrió con la resistencia de Alicia Kaye: "Pensé que no la iba a pillar"

Cuando faltaban 500 metros para la llegada a la meta, las miles de personas que estaban siguiendo la transmisión de TVN en una pantalla gigante en la playa de Pucón, lanzaron un fuerte grito de apoyo a Bárbara Riveros quien tras ir en desventaja durante toda la carrera lograba pasar a la estadounidense Alicia Keye. Acelerar en ese instante le permitiría finalmente colgarse por tercera vez consecutiva la medalla de oro del Ironman.

“Estuvo súper dura la carrera, realmente no pensé que la podía pillar al final. Cuando quedaba un kilómetro veo la bicicleta del primer lugar y apuré; creo que me salieron unas alas me hicieron avanzar y llegar a la meta. Quiero aplaudir a Alicia porque es una tremenda deportista, lo hizo muy bien”, sentenció la deportista chilena.

A pesar del título obtenido este domingo en la región de la Araucanía, Riveros es bastante cautelosa al momento de analizar su triunfo. Se desmarca ante el rótulo de “la mejor” y prefiere alabar a sus rivales.

“Realmente no soy muy especialista en esta distancia y obviamente para Pucón hago una preparación totalmente diferente. Alicia quedó quinta en el campeonato del mundo y es una corredora de Ironman muy buena. Todavía no me siento la reina de la especialidad, creo qué hay competidoras que la llevan mucho mejor que yo”, confesó con bastante autocrítica.

Durante la conferencia de prensa que ofreció Riveros una vez finalizada la competencia, aprovechó de hacer un llamado a las autoridades de la región y solicitar la construcción de una piscina olímpica para el entrenamiento de los deportistas de la ciudad.

“Quiero dedicar este premio a toda mi familia, mis compañeros y a toda esta zona que muchas veces necesita apoyo; más infraestructura, por ejemplo sería bueno que construyeran acá una piscina para que los jóvenes puedan entrenar tranquilos”, comentó Riveros quien ya nos tiene acostumbrados a sus críticas sociales.

Para finalizar la carrera, Bárbara Riveros afirmó que “mas allá de los récords o los títulos, lo importante es hacer vibrar a la gente y darles esperanza para que luchen por sus sueños”.













