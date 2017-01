Liderados por Emilia de 8 años: La familia que compitió en todas las pruebas del Ironman Pucón

Por Giuseppina Lobos desde Pucón

Francisco, María Jesús, Ignacia, Joaquín y Emilia. Durante los días previos al Ironman de Pucón, los integrantes de la familia Avendaño Mena se han llevado la mirada de los deportistas que han llegado hasta la comuna debido a la especial participación que tendrán en esta edición de la carrera.

El papá Francisco disputará el Ironman 70.3 este domingo, mientras que la mamá María Jesús fue una de las mujeres que participó en el Promotional el día sábado, donde cerca de 300 personas nadaron, corrieron y anduvieron en bicicleta por las calles de la ciudad. Ignacia, Joaquín y la pequeña Emilia de 8 años, en tanto, fueron protagonistas de cada una de sus categorías en el Challenger Kids.

El encargado de iniciar a la familia en este deporte fue Francisco, quien tuvo una juventud llena de actividad física debido que a que corrió triatlón bajo el alero de Universidad Católica desde los 16 años. Hace algunos años, el padre de familia comenzó a ser acompañado por Ignacia quien empezó a tener deseos de conocer la actividad.

“Siempre cuando acompañaba a mi papá a sus primeras carreras veía a niños de mi edad compitiendo entonces quise entrar y probar cómo era para ver si me gustaba. La verdad es que me encantó, estoy fascinada. Me gustaría seguir cuando grande y ojalá llegar a ser profesional”, comenta la joven de 12 años a Él Gráfico Chile.

Imitando a su hermana se uniría a esta dupla Joaquín de 10. El regalón de la familia admite que empezó a entrenar solamente porque quería hacer nuevos amigos con los cuales poder salir a correr o andar en bicicleta durante las horas libres. Estaba en eso cuando se sumó Emilia de 8 años quien es la protagonista de esta familia.

“Cuando mis compañeros me han visto competir me dicen que soy la más seca de todas”, dice con una dulzura increíble la más joven del grupo familiar. Su rendimiento ha sido tan sorprendente que en la competencia del día sábado salió en la quinta posición en su categoría.

La última en encargarse con el triatlón fue María Jesús, la mamá de todos los niños. “Empezamos a trotar todos juntos, salíamos a correr una o dos veces a la semana unos tres o cuatro kilómetros al principio. Después se puso a nadar y al final nos metimos los cinco en la triatlón. Salimos todos los fines de semana juntos, hacemos paseos en bicicleta juntos y los días domingo en la tarde la cábala es terminar la semana corriendo y así partiremos bien la semana.

“El verlo disfrutando con el deporte es el mejor premio como mamá, me doy por pagada. Lo importante es que ellos entiendan que no estamos acá por competitividad sino para que cada día sean mejores personas, que crezcan a través del deporte”, comenta María Jesús.

Este domingo la largada de los hombres comienza a las 8:00 am en las aguas del Lago Villarica. En su cuarto Aironman 70.3, Francisco quiere volver a romper su marca y para eso contará con el apoyo de toda su familia quienes estarán siguiendo la carrera en vivo y en directo.



GRAF/PS