Rumbo al Super Bowl LI: así van los playoffs de la NFL

12 equipos buscan su boleto al Super Bowl LI, la final de la NFL (Fútbol americano de Estados Unidos) en este mes de enero.

El campeón de la NFC y de la AFC se medirán el próximo 5 de febero en el NRG Stadium de Houston.

Así se juegan los playoffs de la NFL

Ronda de Wild Card

Sábado 7 de enero

AFC: Houston Texans 27-14 Oakland Raiders

NFC: Seattle Seahawks 26-6 Detroit Lions

Domingo 8 de enero

AFC: Pittsburgh Steelers 30-12 Miami Dolphins

NFC: Green Bay Packers 38-13 New York Giants

Ronda divisional

Sábado 14 de enero

NFC: Atlanta Falcons 36-20 Seattle Seahawks

AFC: New England Patriots 34-16 Houston Texans

Domingo 15 de enero

NFC: Dallas Cowboys 31-34 Green Bay Packers

AFC: Kansas City Chiefs 16-18 Pittsburgh Steelers

Finales de Conferencia

Domingo 22 de enero

Final de la NFC, Atlanta Falcons vs. Green Bay Packers 17:05 p.m., FOX Sports 2

Final de la AFC, New England Patriots vs. Pittsburgh Steelers 20:40 p.m., ESPN

Super Bowl LI

Domingo 5 de febrero

Campeón de la NFC vs. Campeón de la AFC, 20:30 p.m., ESPN y Fox Sports

*Horas de Chile

