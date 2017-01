Toto Gana hace historia al ser el tercer chileno en jugar el Masters de Augusta de golf

El golfista Tomás “Toto” Gana conquistó este domingo el torneo Latinoamericano Amateur de golf que se disputó en Panamá e hizo historia al clasificar al emblemático Masters de Augusta, primer Grand Slam del año.

El joven de 19 años se llevó la victoria en un desempate, donde derrotó al mexicano Álvaro Ortíz y a la gran esperanza del golf nacional, el prodigio Joaquín Niemann de 18 años y que es el actual campeón mundial juvenil de esta disciplina.

De esta manera, Gana será el tercer criollo en disputar este prestigioso certamen, el más connotado de este deporte, tras Enrique Orellana en 1964 y Matías Domínguez en 2015.

De hecho, Domínguez obtuvo los pasajes a Augusta de la misma forma que Toto, ganando este torneo en su edición inaugural hace dos años.

“Estoy muy emocionado por esta victoria, gracias a un gran esfuerzo con mi coach. Agradecerle a todo el mundo y muchas muchas gracias”, dijo Gana.

El Masters de Augusta se disputará entre el 7 y 10 de abril y tendrá como protagonistas a los mejores del planeta, como el australiano Jason Day (número uno del mundo), los estadounidenses Jordan Spieth, Dustin Johnson, Phil Mickelson y la leyenda Tiger Woods, y el norirlandés Rory McIlroy.

TOTO GANA 🇨🇱 IS THE WINNER OF THE #LAAC2017 • TOTO GANA 🇨🇱 ES EL CAMPEÓN DEL #LAAC2017 pic.twitter.com/ReWJyRRayD

— LAAC (@LAAC_Golf) 15 de enero de 2017