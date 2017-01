¿Por qué Rafael Nadal es el deportista favorito de Donald Trump?

Donald Trump, Presidente electo de Estados Unidos, tiene un deportista favorito y sorprendió a todos con su elección, ya que no se trata de un estadounidense o de alguien familiarizado con alguna disciplina del país del norte.

El futuro mandatario aseguró que su modelo deportivo es nada menos que el español Rafael Nadal, ex número uno del tenis mundial.

“Mi jugador favorito es Rafa Nadal. Me encanta Rafa. Hablamos de un chico que siempre quiere ganar. Siempre, siempre es un ganador“, dice quien en los próximos días será el nuevo Jefe de Estado en la Casa Blanca.

Estas declaraciones forman parte de un programa especial que el canal español Antena 3 entregó sobre Trump.

Pese a ello, Nadal aseguró que no le simpatiza el nuevo Presidente estadounidense: “La forma de hablar [de Trump] no me gusta porque no es el estilo que aprecio, no me gusta su forma de expresarse. No me gusta el perfil arrogante, no es mi estilo”.