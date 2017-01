Djokovic y su sorpresivo adiós a Australia: "No me sentí bien, no tenía ritmo"

Denis Istomin (117º del ranking ATP) dio la primera gran sorpresa en el Abierto de Australia al vencer 7-6 (10/8), 5-7, 2-6, 7-6 (7/5), 6-4 a Novak Djokovic (2º) en un duelo que tuvo una duración de cuatro horas y 48 minutos.

El serbio aceptó la derrota en conferencia de prensa y le reconoció al uzbeko el gran nivel que prsentó en el Rod Laver Arena.

“La clave estuvo en el comienzo del cuarto set. Ahí tenía que haber empujado, pero no fui capaz. Denis no estuvo nervioso. No ha jugado tantos grandes partidos en su carrera, pero hoy era su día”, reconoció Djokovic.

“Jugó por encima de su nivel, pero hay que reconocerle el mérito. Hay que felicitarle. Por mi lado fue uno de los días en los que no me sentí muy bien, en los que no tienes ritmo, mientras que el adversario sentía muy bien la bola. Así es el deporte”, agregó el serbio.

El ex número uno del mundo también se refirió a su historial en el primer Grand Slam del año, donde ha sido campeón en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2016.

“No estoy acostumbrado a perder en Australia en la segunda ronda. siempre he jugado muy bien. En los últimos 10 años he ganado 6 títulos aquí. Esta cancha ha sido muy buena conmigo y lo he disfrutado”, señaló tenista de 29 años.

“Ahora tengo que hacer las maletas y pasar tiempo con mi familia”, añadió.

Ahora Denis Istomin deberá enfrentarse en tercera ronda a Pablo Carreño, tenista español que se ubica en el puesto 31º del ranking.

GRAF/FBC