Laureano Grigera deja el Monster Energy Procircuit Rally Team

Una sensible baja tiene el Monster Energy Procircuit Rally Team, ya que el navegante Laureano Grigera decidió tomarse un año de descanso y no acompañará a Vicente Israel en los desafíos de la temporada 2017.

Grigera tomó la decisión de descansar todo el año. “Me alejo en el mejor momento, siendo campeón con el Peta (Vicente), en el mejor equipo del RallyMobil, apoyado por marcas importantes y un grupo de gente extraordinario y mecánicos tremendos. Pensando en esa parte humana me agarra la nostalgia y no te dan ganas de parar”, sostuvo.

“Lo venía pensando hace tiempo. No digo retiro, porque es fuerte y hay que trabajarlo. Pero sí una pausa de este año que te da el espacio para reflexionar y hacer autocrítica. Tengo negocios que atender en Argentina y no me desvincularé del todo del deporte motor”, explicó.

Vicente Israel y Laureano Grigera obtuvieron el campeonato 2016 de la categoría R3 Lite del RallyMobil.