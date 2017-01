Rafael Nadal y Serena Williams se metieron a octavos de final del abierto de Australia

Buena jornada para Rafael Nadal y Serena Williams. Este sábado por la mañana el tenista español derrotó en un magnífico partido al joven alemán Alexander Zverev, de 19 años, por 4-6, 6-3, 6-7 (5/7), 6-3, 6-2, y se calificó para octavos de final del Abierto de Australia.

El mallorquín, de 30 años, noveno mundial, superó una desventaja de dos sets a uno ante el prometedor Zverev (24º mundial), al término de un disputado partido de tercera ronda, de más de cuatro horas de duración.

En octavos de final, Nadal se enfrentará al francés Gael Monfils, sexto cabeza de serie, que se impuso al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-3, 7-6 (7/1), 6-4.

La estadounidense Serena Williams en tanto también clasificó este sábado a octavos del torneo tras arrasar sin piedad a su compatriota Nicole Gibbs, en su intento de sumar 23 títulos de Grand Slam.

Williams despachó con una destreza casi clínica a su compatriota por 6-1 y 6-3 en la pista de Rod Laver Arena, barriendo con las dudas sobre su estado al principio de la temporada.

WHAT A MATCH! Rafael #Nadal is through to the 4th round! #AusOpen pic.twitter.com/mtJevJrX5O

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2017