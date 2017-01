Abierto de Australia: Murray eliminado y Federer en cuartos de final

AFP/ El Gráfico Chile

De dulce y agraz en Melbourne. Este domingo se vivieron los octavos de final del Abierto de Australia donde el tenista escocés Andy Murray y Roger Federer tuvieron distinta suerte: El número uno del mundo fue eliminado, mientras que el histórico jugador suizo clasicó a la siguiente ronda.

Murray fue eliminado por el alemán Mischa Zverev, 50º, en cuatro sets 7-5, 5-7, 6-2, 6-4. El resultado llamó bastante la atención puesto es la primera vez desde la edición 2004 de Roland-Garros que los número uno y dos mundiales (Novak Djokovic)pierden antes de los cuartos de final de un torneo de Grand Slam.

Murray, finalista el año pasado, se vio sorprendido por el juego ofensivo de Zverev. “He sufrido duras derrotas en mi carrera en el pasado y me he recuperado de todas ellas. Esta es una derrota dura”, reconoció tras el partido.

El momento de felicidad estuvo a cargo del suizo Roger Federer quien superó este domingo al japonés Kei Nishikori, 5º del mundo, en cinco sets 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, 4-6, 6-3. Federer, que ocupa el puesto 17 del mundo al haber estado seis meses lejos de las pistas, buscará una plaza en semifinales ante el alemán Mischa Zverev (50ª), verdugo del británico Andy Murray.

El japonés creó serias complicaciones al suizo hasta el quinto y último set, cuando problemas físicos en la cadera le obligaron a solicitar los servicios médicos. En la primera manga, Federer pasó del 1-5 al 5-5 antes de caer en el tie-break.

“No jugué mal, pero la pista es rápida. Fue duro no ganar ese primer set después de todo el esfuerzo. Me sentía bien, me dije que había entrenado duro en pretemporada (…). Es una victoria muy importante en mi carrera”, señaló Federer, cuatro veces ganador del Abierto de Australia y gran favorito contra Mischa Zverev.