Carreras de caballos árabes: La sensación de las pistas busca ser juego

La hípica se reinventa cada año, con modalidades de carreras y nuevas apuestas que son recibidas con alegría por los fanáticos que llenan los hipódromos chilenos cada día. Esta preocupación por innovar viene de un trabajo a largo plazo que tiene en las carreras de caballos árabes una nueva alternativa para disfrutar las jornadas.

La modalidad que causa sensación países como Estados Unidos, Inglaterra, Italia, y Australia, entre otros, llegó a Chile de la mano del Stud Shadwell de Emiratos Árabes, uno de los más influyentes del mundo y que desde el año 2015 presenta espectáculos con esta raza como protagonista en las pistas del Club Hípico de Santiago.

La jornada de hoy en Blanco Encalada toma ribetes históricos con el programa de carreras dedicado al intercambio con la institución árabe, por eso en el lanzamiento del Circuito Shadwell hubo expectación de conocer como proseguirá la actividad en el país. El Presidente de Shadwell State Company, Mirza Al Sayegh, fue el encargado de revelar su satisfacción por el progreso de la actividad y sus ganas de continuar apoyando el turf en estas tierras: “Estamos muy contentos con la adaptación y el crecimiento del número de carreras y caballos árabes que se crían en Chile. Esperamos que haya más padrillos potenciar la cantidad y calidad de las carreras”, comentó en una actividad de camaradería en el Hotel Ritz Carlton.

Los encargados están felices con la aceptación en tierras nacionales y ya se proyectan a otros países de Sudamérica como Uruguay, Brasil y Argentina. Chile como ejemplo hípico para el mundo, sin embargo, todavía quedan temas pendientes, cómo que la ley de juegos todavía no permite las apuestas con esta raza, coartando la potencialidad de la actividad. El tema preocupa y fue el mismo Al Sayegh quien le preguntó en la conferencia de prens a Carlos Heller, presidente del Club Hípico, cómo van las tratativas para que se corra con plenitud.

“Estamos buscando los permisos para poder tener carreras con juego. Esto abrirá las opciones para tener más pruebas de caballos árabes, esto incentivará a los criadores y a los propietarios ha tener mas caballos de esta raza. De esta forma se podrán hacer más carreras, aumentar los pemios”, respondió el directivo que reveló que está en conversaciones con el Ministerio de Economía y otras autoridades para poder hacer del juego en esta disciplina legal.

El impacto del Stud Shadwell y su marca ha clado profundo en Chile desde su primera visita en Chile. Pasaron rápidamente de tener seis caballos de este tipo en 2010, a 24 este año una muestra del esfuerzo de este organismo para incentivar la hípica. Además existe un continúo apoyo que se verá reflejado en la jornada de hoy en la que la marca Shadwell estará en los premios, además de la embajada de Emiratos Árabes, entregando premios millonarios a los ganadores.

“El apoyo ha sido continúo no va a parar, estamos trabajando para la venida de la comitiva completa en un clásico. Pero de todas maneras, y más allá de eso el apoyo está y estará, eso no cambiará. Me ha llamado la atención el interés de los jóvenes en las carreras, creo que eso dota de una potencialidad especial la disciplina”, señaló el encargado del Stud, que en Chile tuvo una grata visita al Haras Santa Ana y que hoy será protagonista de la jornada como invitado especial.

Las carreras árabes serán la sensación y habrán tres eventos para difrutar de estos particulares ejemplares dotados de una resistencia física y velocidad que marca la diferencia, además de fascinar a los espectadores. Además se realizará la tradicional Copa Shadwell, clásico a peso de reglamento con cuatro ejemplares buscando el triunfo en el Club Hípico, en una jornada imperdible.

