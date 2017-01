La polémica de Thiago Braz con Renaud Lavillenie en los JJ.OO ahora se reeditará en Francia

En el inicio de la temporada 2017 del salto con garrocha, el Meeting de Rouen tendrá uno de los momentos más esperados en el atletismo, ya que revalidará un importante episodio ocurrido en la final de la disciplina en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En esa ocasión, el brasileño Thiago Braz le ganó la definición por la medalla de oro al francés Renaud Lavillenie, en un emocionante enfrentamiento que, además de destacarse por el salto ganador del brasileño con un récord olímpico de 6,03, estuvo marcado por la molestia del francés por las pifias del público del estadio Joao Havelange.

“Esto no es fútbol. Es la primera vez que veo algo así en atletismo y no puedo estar contento con eso. Ahora tengo que esperar otros cuatro años para recuperar el título. No es una buena imagen para los Juegos. Yo no le he hecho nada a los brasileños y es una muy mala imagen para Rio de Janeiro”, se quejó esa vez Lavillenie.

Ahora se enfrentarán en la competencia francesa y el brasileño espera que no le suceda lo mismo que al francés en la definición en agosto del año pasado. “Tengo que llegar a Ruan preparado para todo, incluso para ser abucheado. Espero que no”, aseguró Braz.

El Meeting de Rouen marca el inicio de la temporada indoor y Lavillenie, ahora con su gente, buscará su revancha luego de cinco meses e intentará confirmar que es el mejor deportista del salto con pértiga, ya que actualmente es el plusmarquista con una marca de 6,16 metros, conseguido en Donetsk, Ucrania, en febrero de 2014. Luego de eso, seguirán la temporada indoor y el duelo más esperado es el que tendrán en el Mundial de Atletismo que se disputará este año en Londres.