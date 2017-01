El mundo del tenis le rinde honores a Federer tras hacer historia en Australia

Roger Federer genera respeto en el mundo del tenis. Considerado como uno de los mejores jugadores de la historia, el suizo de 35 años vivió una jornada memorable en el Rod Laver Arena, tras vencer en la final del Abierto de Australia a Rafael Nadal.

Tenistas en actividad y retirados elogiaron en redes sociales al nacido en Basilea tras la obtención del 18º Grand Slam conseguido en su carrera.

LEYENDAS 🙌🙌🙌gracias por todo lo que le han entregado al deporte y especialmente al tenis👏👏👏 LOS MEJORES🎾 🎾 pic.twitter.com/6GI5MP6MdH — Nicolas Massu (@massunico) January 29, 2017

Thank you both, don't you ever quit tennis!! GRANDEEE ROGER 🙌 So inspiring!! — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) January 29, 2017

Champ18n 🏆 Roger Federer 👏🏻 — Tomáš Berdych (@tomasberdych) January 29, 2017

Roger – Rafa 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏. Gracias !!! @AustralianOpen — Juan Monaco (@picomonaco) January 29, 2017

Gracias a los dos mejores que ha dado el tenis!! pic.twitter.com/J4rhs0DtAc — David Ferrer (@DavidFerrer87) January 29, 2017

There is a reason @rogerfederer is the 🐐. He showed us again tonight at @AustralianOpen that true champions always find a way to win. #RF18 — Billie Jean King (@BillieJeanKing) January 29, 2017

What a great and amazing match to wake up for. Thank you Roger, thank you Rafa. @AustralianOpen — Milos Raonic (@milosraonic) January 29, 2017

Demasiado Federer! Too much Federer 👏🏼 — Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) January 29, 2017

ROGER. Unreal — John Isner (@JohnIsner) January 29, 2017