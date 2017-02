Christian Garín: "Sin Estrella claramente pasamos a ser favoritos nosotros"

La mayoría de los integrantes del equipo chileno de Copa Davis ha expresado su mesura respecto a la serie frente a República Dominicana que arrancará este viernes en Santo Domingo.

Por ejemplo, Hans Podlipnik aseguró a principio de semana que pese a la ausencia de Víctor Estrella (96° del ranking ATP), máxima figura de los caribeños, la llave estaba pareja.

Sin embargo, Christian Garín (189°) se desmarcó de sus compañeros y asumió la responsabilidad del elenco capitaneado por Nicolás Massú.

“Sin Estrella claramente pasamos a ser favoritos nosotros, pero él tomó una decisión que es bastante válida y le deseamos la mayor suerte como equipo, que le vaya muy bien en sus torneos y ojalá acá ganemos”, reconoció la primera raqueta criolla en diálogo con radio Cooperativa.

Eso sí, el Tanque no escondió que por las condiciones climáticas será una confrontación compleja. “Es difícil, pero espero que con el pasar de los días nos vayamos sintiendo mejor y cada uno pueda llegar en las mejores condiciones posibles”, sostuvo.

“La adaptación ha sido bastante buena, es un lugar súper difícil para jugar, pero yo por mi parte lo vengo haciendo súper bien, llego con confianza, vengo de un muy buen final del año y un gran arranque de éste”, añadió.

Por último, sobre la opción de ser el segundo singlista, Garín dijo: “Si me toca jugar estoy preparado y obviamente al no tener ellos con equipo completo somos los favoritos, pero igualmente es súper difícil afrontar una serie así, no es lugar cualquiera”.

