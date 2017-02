Christian Garín: "En el dobles somos muy favoritos, vamos a cerrar la serie"

Una maciza actuación tuvo Chile en el primer día ante República Dominicana, por la primera ronda de la Zona Americana I de la Copa Davis, gracias a las victorias de Nicolás Jarry y Christian Garín.

El número 1 nacional analizó su triunfo ante Roberto Cid, a quien batió por tres sets a uno y dejó al equipo capitaneado por Nicolás Massú a un paso de ganar la confrontación.

“Es dificíl ganar en esta superficie, no estoy acostumbrado, pero estoy feliz de haber ganado el punto para Chile. En el dobles somos muy favoritos y creo que vamos a cerrar la serie mañana“, soltó el Tanque al sitio oficial de la Davis.

En relación al choque con el con el 2 dominicando, señaló que “partí nervioso, con muchos errores, pero no es importante como uno empieza, sino como termina”.

“Después me concentré, me mantuve y al final la constancia me dio confianza. Sentí que jugaba mejor, pero hacía mucho calor y no es fácil jugar en esas condiciones”, agregó el jugador radicado en España.

Este sábado Chile puede cerrar la serie en Santo Domingo, cuando el dobles compuesto por Hans Podlipnik (73°) y Jarry (197° en dobles), se mida ante la pareja conformado por el joven Nick Hardt (sin ranking) y José Olivares (924°). Rafael Moreno, capitan dominicano, podría poner a Hernández y Cid para intentar dar la sorpresa.

Recordemos que si el equipo nacional gana la serie, en el próximo mes de abril se enfrentará a Colombia en Medellín por la final americana.