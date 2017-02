La impresionante atrapada que marcó el Superbowl y le dio el triunfo a los Patriots

Con poco más de dos minutos en el reloj New England debía ir por todo, arriesgar y esperar un milagro para poder alcanzar a los Atlanta Falcons en el marcador del SuperBowl 51.

En campo propio, Tom Brady envió un pase a una zona poblada del terreno enemigo y entre tres jugadores rivales Julian Edelman tuvo que volar para poder agarrar un balón escurridizo, tras un manotazo, que finalmente pudo controlar en segunda instancia, cuando caía y los defensores se abalanzaron encima.

Impresionante atrapada que le dio vida a los Patriots, para lograr el empate en tiempo regular y la victoria por 34-28 en el tiempo extra.

Tras el partido el receptor se llevó todos los elogios por una de las mejores jugadas en la historia de las finales de la NFL. Incluso, Tom Brady le dedicó palabras en la conferencia de prensa tras el partido:”Es una de las mejores atrapadas que he visto. No sé como diablos la atrapó. No creí que lo hiciera”, señaló todavía impresionado por la gran jugada.

Así fue el increíble momento:

La atrapada de Edelman pic.twitter.com/kH1pNfztNr — manuel sanchez (@oso88m) February 6, 2017

GRAF/JR