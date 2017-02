Nicolás Lapentti vuelve al tenis profesional a los 40 años ante un chileno

En la década de los ’90 el ex tenista ecuatoriano Nicolás Lapentti vivió sus días de gloria. Alcanzó a estar en el sexto lugar del ranking ATP, se codeó con los mejores del mundo e incluso llegó a las semifinales del Abierto de Australia en 1999.

El guayaquileño de 40 años tuvo varios choques contra tenistas chilenos. Fue contemporáneo de Marcelo Ríos y jugó una final del ATP de Viña del Mar ante Fernando González en 2002, cuando El Bombardero le ganó por 6-3 6-7 y 7-6 en un recordado partido.

Ahora tendrá un nuevo cruce ante otro chileno, pero en un ambiente totalmente diferente. Lapentti hará dupla con su hermano Giovanni en el cuadro de dobles del ATP de Quito, donde el primera ronda se verán las caras con Hans Podlipnik y el estadounidense Max Schnur.

Nicolás se retiró del tenis profesional el 2010, jugando en Roland Garros, pero un llamado de su hermano lo hizo volver a tomar la raqueta para jugar en el último torneo de Giovanni, quien en Quito dejará la actividad.

“Yo me mantengo haciendo ejercicio y jugando, pero es muy diferente competir. Así que intensifiqué todo y jugué algunos puntos en altura. Me sentí bien y casi un mes después le devolví la llamada a Giovanni a confirmarle que me animaba”, contó el Nico en declaraciones que reproduce ESPN, donde narra que un llamado de su hermno lo hizo volver a ponerse en forma.

Giovanni Lapentti deja la actividad a los 34 años, jugando junto a su hermano y en casa. Si ganan Podlipnik y Schnur, el chileno podrá decir que “retiró a los hermanos Lapentti”.

