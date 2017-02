15 mil kilómetros en dos días: El loco viaje de Courtois para ver la NBA y el Superbowl

Chelsea es más líder que nunca en la Premier League. Los dirigidos de Antonio Conte no tuvieron problemas para vencer a Arsenal y se quedaron con uno de los clásicos de Londres al ganar por 3 a 1, lo que les permitió mantener el primer lugar y sacar nueve puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, Tottenham.

Por eso, la felicidad es total en los Blues y hubo un jugador del plantel que quiso festejarlo fuera de Inglaterra. Tras vencer a los Gunners, Thibaut Courtois, arquero titular del club, tomó un avión con rumbo a Nueva York y disfrutó del partido de la NBA entre Cleveland Cavaliers y los New York Knicks. No conforme con las seis o siete hora que dura el vuelo de tierras inglesas a Norteamérica y los 5800 kilómetros que separan una ciudad de otra, el portero emprendió vuelo rumbo a Houston para ver el emocionante Superbowl entre New England Patriots y Atlanta Falcons.

Un intenso fin de semana para celebrar que están punteros de la Premier League y que lo tuvo viajando 15 mil kilómetros desde un continente a otro.