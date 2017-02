Escándalo en la NBA: Ex astro de los Knicks fue expulsado y arrestado en pleno partido

Un verdadero escándalo fue el que protagonizó Charles Oakley, ex astro de los New York Knicks, este miércoles en el Madison Square Garden, de donde debió ser expulsado por la policía local mientras su ex equipo jugaba con Los Angeles Clippers en un duelo de la temporada regular de la NBA.

Según testigos, Oakley, quien es ídolo del quinteto de la Gran Manzana pero mantiene una tensa relación con el club, intentó encarar al dueño de los Knicks, James Dolan.

Tras el altercado, el incidente aumentó de tensión cuando el ex jugador empujó a algunos guardias de seguridad, quienes lo iban escoltando hacia la salida tras ser el expulsado y en medio de los gritos del público que coreaba el nombre de Oakley.

A través de su cuenta de Twitter, el quinteto de Nueva York indicó que el ex ala-pívot “se comportó de un modo sumamente inapropiado y totalmente abusivo”, por lo que debió ser arrestado.