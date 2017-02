Bray Wyatt es el nuevo campeón de SmackDown tras ganar en Elimination Chamber

Un evento muy especial fue el que se vivió este domingo en la WWE, ya que en el evento Elimination Chamber la marca SmackDown vio proclamarse campeones por primera vez a Bray Wyatt y Naomi.

El evento se realizó en el Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona, y el patriarca de la “Familia Wyatt” conquistó el título de la marca azul tras ser el triunfador en la imponente jaula de acero de Elimination Chamber, donde venció por conteo de tres a AJ Styles. En la batalla también estuvieron presentes John Cena, Baron Corbin, The Miz y Dean Ambrose.

Con la victoria, Bray Wyatt enfrentará en Wrestlemania 33 a Randy Orton, justamente miembro de la “familia” y principal aliado del patriarca. La Víbora tuvo un gran combate ante Luke Harper quien sacó a relucir su mejor repertorio, pero no pudo con el “Asesino de Leyendas” quien le aplicó un RKO para quedarse con la victoria.

En otra de las peleas de la noche, Naomi conquistó por primera vez el título femenino tras vencer a Alexa Bliss. Por su parte, American Alpha retuvieron los cinturones en pareja de SmackDown.

El próximo PPV de la WWE será Fastlane donde el elenco de RAW estará en escena y la principal pelea es la del titulo que llevarán a cabo Goldberg contra Kevin Owens por el título de la marca roja. Dicho evento será el 5 de marzo en el BMO Harris Bradley Center de Milwaukee.

Los resultados de Elimination Chamber:

Kickoff: Mojo Rawley venció a Curt Hawkins.

Lucha femenina: Becky Lynch a Mickie James.

Lucha dos contra uno: Apollo Crews y Kalisto a Dolph Ziggler.

Título en parejas de Smackdown: American Alpha a The Usos, Breezango, The Vaudevillians, The Ascension y Heath Slater & Rhyno.

Lucha femenina: Nikki Bella y Natalya terminó sin resultado.

Lucha individual: Randy Orton a Luke Harper.

Título femenino de Smackdown: Naomi a Alexa Bliss.

Elimination Chamber por el título mundial de WWE: Bray Wyatt a AJ Styles, John Cena, Baron Corbin, The Miz y Dean Ambrose.