Usain Bolt: Fanático del Manchester United y admirador de Cristiano Ronaldo

EFE / El Gráfico Chile

El atletismo se une una vez más con el fútbol. Este martes el jamaicano Usain Bolt, el mejor velocista de todos los tiempos, confesó que es un grandísimo admirado del portugués Cristiano Ronaldo desde hace mucho tiempo, porque es seguidor del Manchester United.

Bolt se confesó admirador de Cristiano Ronaldo, otro de los nominados al premio Laureus de mejor deportista del año. “Es un honor estar nominado junto a él, a Stephen Curry, a LeBron James, a mi colega Mo Farah… es tremendo”, destacó.

“Soy un gran admirador de Cristiano Ronaldo, desde hace tiempo, porque soy seguidor del Manchester United. Nos hemos visto unas cuantas veces, hemos cenado en alguna ocasión. Así que es un honor formar parte de esta lista de nominados entre los que están los mejores”, apuntó Usain Bolt este martes en Mónaco.

