Los Cóndores van por el batacazo en el Americas Rugby Championship ante Argentina

La selección chilena de rugby intentará revertir su inicio en el Americas Rugby Championship en el partido que jugará frente al seleccionado argentino en Talcahuano el sábado 18 de febrero, válido por la tercera fecha del campeonato.

Los Cóndores vienen de dos derrotas consecutivas. Perdieron en la primera jornada 17-3 ante Brasil, en el estadio Pacaembú y cayeron frente a Canadá 36-15, en el estadio Westhill.

“Sabemos que es un partido muy difícil, pero creo que hemos ido creciendo mientras más avanza el torneo y es el partido al que llegamos mejor preparados”, aseguró a El Mercurio José Ignacio Larenas, centro de Chile.



“Estamos con muy buen ánimo. Sabemos que la derrota con Brasil fue un accidente y el duelo con Canadá era muy duro, por cosas puntuales se hizo más amplia la cuenta. Somos un grupo grande, con mucha gente joven y estamos todos muy alineados en eso”, añadió el capitán de los Cóndores.



A continuación, los 23 jugadores del coach Mark Cross que viajaron a Talcahuano.

01.- Claudio Zamorano – Stade Francais

02.- Manuel Gurruchaga – COBS

03.- Gonzalo Martínez – Curupayti (Argentina)

04.- Mario Mayol – Old Boys

05.- Nelson Calderón – Los Troncos

06.- Cristóbal Niedmann – PWCC

07.- Anton Petrowitsch – COBS

08.- Benjamín Soto – Stade Francais

09.- Juan Pablo Larenas – U. Católica (c)

10.- Jorge Castillo – Arua

11.- Martín Verschae – Viña Rugby

12.- Ricardo Sifri – U. Católica

13.- José Ignacio Larenas – U. Católica

14.- Martín Fernández – COBS

15.- Rodrigo Fernández – COBS

16.- Martín Mendoza – Sporting

17.- Sebastián Valech – Old Boys

18.- José Tomás Munita – U. Católica

19.- Manuel Dagnino – Old Mackayans

20.- Eduardo Orpis – COBS

21.- Sergio Bascuñán – Old Mackayans

22.- Francisco González – Sporting RC

23.- Mauricio Urrutia – Sporting RC