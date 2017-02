El misterioso mensaje de Alexis Sánchez: "No soy un suertudo"

No soy un "SUERTUDO" simplemente trabajo con esfuerzo y dedicación para estar hoy aquí y sonreírle a la Vida 😉💫✨⚽️ I'm not a "lucky man" , I simply work hard and with dedication to be here today and smile at life .

