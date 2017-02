Tomás de Gavardo obtuvo el tercer puesto en la etapa inicial del Rally de Tierra del Fuego

El piloto nacional Tomás de Gavardo (KTM) obtuvo el tercer lugar en la especial número uno del Primer Enduro Internacional Glaciares de Tierra del Fuego que se disputó en el circuito Municipal de Porvenir, bordeando el estrecho de Magallanes, con un tiempo de 4’09”.

El hijo de la leyenda chilena del motociclismo, Carlo de Gavardo, sólo fue superado por el argentino Demian Ruiz (KTM), quien registró 3 minutos 47 segundos para los 4.700 metros de recorrido por un piso blando.

El argentino Demian Ruiz (KTM) se adjudicó la especial número uno del Primer Enduro Internacional Glaciares de Tierra del Fuego que se disputó en el circuito Municipal de Porvenir. Lo escoltó el puntarenense José Hidalgo (Husqvarna) con 3’38”.

El trasandino Ruiz se adjudicó además la categoría de más de 250cc, mientras que el porvenireño Erick Negrón (Honda) venció en la serie de hasta 250cc. En ATV 4×2 ganó Neftaly Gallardo (Can Am) y en ATV 4×4 triunfó el local Oscar Basualdo (Can Am). En UTV fue primero el argentino Sebastián Marchisio (Gamma).

La prueba, que tiene un recorrido total de 712 kilómetros que pasará por Cordón Baquedano, Onaissin, Cameron, Russfin, cordillera Darwin, lago Deseado, lago Despreciado, lago Fagnano y Caleta María; largará este sábado 25 de febrero a las 8:00 horas hasta Caleta María, con un trazado de 356 kilómetros.