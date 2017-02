Colombiana fue contratada como piloto de desarrollo en la Fórmula 1

El Gráfico Chile/EFE

El equipo Sauber de la Fórmula 1 ha anunciado la contratación de la colombiana Tatiana Calderón como piloto de desarrollo para 2017, rol que compartirá con su participación en el equipo Arden International de la GP3, categoría en la que compite desde 2016.



“Estamos encantados de dar la bienvenida a Tatiana a la familia Sauber. Tenemos las oportunidades e instalaciones para proveer a Tatiana una plataforma profesional en la que pueda desarrollar más sus conocimientos y habilidades para las carreras”, aseguró Monisha Kaltenborn, jefa de Sauber.

La escudería de la Fórmula 1 le ofrecerá a Calderón un extenso programa de desarrollo de conductores jóvenes que incluye sesiones de entrenamiento de simuladores profesionales y entrenamiento con los ingenieros en los propios circuitos durante algunos Grandes Premios.



“Estoy muy feliz de unirme al equipo Sauber como piloto de desarrollo. Quiero agradecer a Monisha Kaltenborn y a todo el equipo por darme esta oportunidad, y también a Escuderia Telmex por su apoyo. Estoy agradecida de estar trabajando con un equipo tan establecido en la Fórmula Uno y de poder beneficiarme de su larga experiencia”, declaró la colombiana.



“Espero trabajar con el equipo y aprender tanto como pueda. Es un paso más para acercarme a mi sueño, llegar a competir un día en la Fórmula 1”, añadió.



La colombiana de 23 años comenzó su carrera en karting en Colombia y fue subcampeona en el MRF Challenge Formula 2000 en 2015.

Media, media, media! Lots of interviews for @TataCalde on her first #Sauber work day 😊 📽 #F1 pic.twitter.com/YhZ9guMjRa

— Sauber F1 Team (@SauberF1Team) February 28, 2017