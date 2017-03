Rafael Nadal y Novak Djokovic se instalaron en los cuartos de final del Abierto de Acapulco

AFP / El Gráfico Chile



Rafael Nadal y Novak Djokovic, los máximos favoritos para ganar el Abierto Mexicano de Tenis 2017 que se juega en Acapulco, se instalaron en los cuartos de final del torneo. El español, sexto del ranking mundial y segundo cabeza de serie en Acapulco, dio una auténtica cátedra ante el italiano Paolo Lorenzi al que venció con doble 6-1 el miércoles en la segunda ronda.

Por otra parte en el partido estelar de la jornada, Djokovic, segundo del ranking mundial y primer favorito del Abierto Mexicano, se midió con el argentino Juan Martín del Potro en un duelo titánico que terminó ya bien entrada la madrugada del jueves.

Tras dos horas con 38 minutos y 23 segundos de acción, Nole pudo imponerse a Delpo que lo hizo padecer con poderosos tiros, demoledoras devoluciones y varios rompimientos.

Djokovic fue arropado por la afición mexicana y él correspondió al apoyo con un memorable triunfo viniendo de atrás con cartones de 4-6, 6-4 y 6-4.

What a tussle it was! @DjokerNole prevails in three sets to book his spot in the Acapulco quarterfinals. 👏 https://t.co/ByAhIR1WkR

— Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2017