Matías Soto: la nueva cara del recambio del tenis chileno que sigue el Nico Massú

El tenista chileno Matías Soto tiene 17 años y a los cinco tomó por primera vez una raqueta. Oriundo de Copiapó, llegó a Santiago hace tres años para dedicarse por completo al tenis, buscando conseguir su sueño de convertirse en profesional.

Anhelo que está cerca de concretarse luego de que fuera invitado por la organización del Challenger de Santiago 2017, con un wild card que se le entregaron -a priori- sólo a deportistas nacionales.

A pesar de que no será su debut absoluto en el circuito ATP, ya que jugó Futuros en Talca durante 2016, el copiapino tendrá el mayor desafío de su carrera cuando inicie su participación en el certamen que se jugará en el Club Manquehue.

“Yo llegué hace poco de la gira Cosat por Sudamérica, y por eso no sabía nada de la invitación al Challenger hasta la semana pasada. La verdad es que me vino fantástico que me dieran el wild card y feliz porque es una oportunidad increíble, una experiencia nueva, espero disfrutarla y demostrar mi nivel que es lo más importante”, aseguró Soto a El Gráfico Chile.

“Yo quiero dedicarme a ser profesional, seguir el camino como voy, siento que lo estoy haciendo bien, me esperan muchas cosas, quiero aprender mucho y estoy dispuesto a todo lo que tiene que dar el tenis, al tiempo y a la dedicación por él”, añadió el joven tenista.

Soto junto a unos jóvenes Bastián Malla y Christian Garín / Gentileza

Especialista en canchas de arcilla, Soto define el derecho como su mejor golpe, y resume su idea de juego en “siempre ir para adelante en busca del punto”. Una cualidad aguerrida que ya llamó la atención del capitán de Chile en la Copa Davis, Nicolás Massú.

“Yo sé que Massú me está siguiendo y ahora me sale esta oportunidad para que él me pueda ver. He conversado con él, lo conozco, hemos tenido entrenamientos juntos y espero que la relación vaya para mejor, que me tenga en consideración es increíble para mí, así que feliz de eso”, aseguró el nortino, quien detalló las prácticas con el doble campeón olímpico en Atenas 2004.

“Hace un tiempo se hizo un proyecto de la Federación en que entrenamos mucho tiempo juntos, así que me ha dado muchos consejos, me ha retado cuando he hecho las cosas mal también, así que espero que siga así la relación y que vaya para mejor”, concluyó el esperanzado tenista.

El Cachantun Open arrancará este lunes, cuando Soto intente mostrar sus credenciales.