Nadal arrolló a Cilic y está en la final del Abierto de Acapulco

El Gráfico Chile/EFE

El español Rafael Nadal (6º en del ranking ATP) cumplió con su papel de favorito en el Abierto de Acapulco y se instaló en la final, tras vencer en las semis al croata Marin Cilic (8º) por parciales de 6-1 y 6-2.



Cilic fue superado desde el inicio del partido y ni siquiera opuso resistencia ante el poderío del mallorquín, quien logró su 14º triunfo en tres asistencias a la competición mexicana en la que ha ganado todos sus partidos en dos sets.

El español irá por su tercer título en el ATP 500 de México, donde ya ganó en 2005 y 2013, cuando se jugaba en arcilla.

La final en Acapulco será la segunda de Nadal en el año tras la del Abierto de Australia, que perdió ante Roger Federer, y en la que buscará el título 70 en su carrera.



“Ha sido un partido muy completo donde he tenido muy buena intensidad. Al comienzo él ha cometido más errores de lo habitual y eso ha ayudado un poquito; yo también comencé con la determinación y la decisión adecuada. En el segundo set ya se ha ajustado todo mucho más pero he podido salvar todos los momentos complicados que he tenido con mi servicio y también hacer algo al resto. Ha sido un partido que lo he gestionado muy bien mentalmente”, aseguró Nadal en conferencia de prensa.

En la final se enfrentará al norteamericano Sam Querrey (40º), quien venció al australiano Nick Kyrgios (17º), sexto favorito, por 3-6, 6-1, 7-5 en un duelo que se destacó por los servicios de ambos.

En el tercer parcial ambos defendieron su saque hasta el 5-5 y el estadounidense se adelantó con el 6-5 y puso la presión sobre Kyrgios, quien estaba obligado a defender su servicio para forzar el “tie-break”, pero Querrey le quebró el saque y se quedó con el partido y el pase a la final.