El increíble servicio que le dio el título de Sao Paulo al uruguayo Pablo Cuevas

El uruguayo Pablo Cuevas volvió a conquistar el título del ATP de Sao Paulo. Lo hizo por tercer año consecutivo, en una final que fue postergada para este lunes debido a la lluvia que afectó a tierras paulistas.

El charrúa venció en la definición al español Albert Ramos-Viñolas por 6-7, 6-4 y 6-4 en casi tres horas de partido.

Y el final tuvo una definición inesperada, porque Cuevas decidió servir de manera muy particular cuando sirvió para ganar el duelo.

Mira el video.

You're not going to believe what @PabloCuevas22 did in his fourth MP! pic.twitter.com/py08WWLojp

— Brasil Open (@BrasilOpenTenis) March 6, 2017