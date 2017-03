Feña González y serie de Chile: "Colombia es favorito, pero en la Davis no se sabe qué pasará"

Fernando González fue uno de los grandes protagonistas del Challenger de Santiago durante esta semana. El triple medallista olímpico dictó una charla a niños que buscan dedicarse al tenis profesional, y en ella destacó que sintieran ese deporte como un estilo de vida.

“Lo he hecho en varias partes, pero este público me encantó porque había muchos niños y gente 100% relacionada al tenis. Siempre me gusta traspasar mis errores y aciertos para que puedan aprender”, señaló el Bombardero de La Reina tras el evento.

Por otra parte, González aprovechó de anticipar la serie de Copa Davis que deberá enfrentar Chile ante Colombia en Medellín (entre el 7 y 9 de abril). Para él, los cafetaleros son favoritos a ganarla en el papel, pero el Feña confía en que el equipo de Nicolás Massú pueda hacer algo similar a lo realizado el año pasado en Iquique.

“Los veo bien, o sea, falta un mes más o menos y eso en el tenis es mucho tiempo, son grandes jugadores, se saben adaptar a distintos lugares, están ahí con el Nico muy bien así que ojalá que ganen”, aseguró González.

“En el papel la otra vez era Colombia favorito, y resultó que ganó Chile. Hoy día es nuevamente favorito, pero la Copa Davis es otra cosa. Claro, ellos son jugadores con más experiencia, juegan de local, van a imponer sus condiciones, y tambien están con mejor ranking, pero no sé sabe lo que va a pasar”, añadió.

Su rol con Lama y la Davis

Fernando González comparte conocimientos a Gonzalo Lama / @Glamafeliu

Hace algunos meses se divulgó que González se encargaría del proceso de formación de Gonzalo Lama (248º del ranking ATP), en compañía de su actual entrenador Martín Rodríguez, y por ello Mano de Piedra aprovechó de aclarar su rol con el León.

“Arreglamos de que vamos a entrenar 15 semanas, vamos a ir viendo en el camino si serán acá, en algún lugar de entrenamiento o viajando a torneos. Ahora no lo acompaño (al Challenger de Buenos Aires que inicia el lunes), pero en un par de semanas más sí”, señaló González.

Por último, y tal como lo había dicho en otras ocasiones, el ex 5º del mundo afirmó que habla en privado con Massú y Marcelo Ríos sobre el equipo de la Davis, pero que él no considera que sea prudente formar parte del equipo aún.

“En la Copa Davis hay cuatro jugadores oficiales y ya hay dos personas, imagínate llego yo con una forma distinta, creo que va a tender a confundir las cosas en cuánto a decisiones. Cada vez que puedo voy, y doy mi opinión con ellos pero en privado“, sentenció.