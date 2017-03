Simone Bolelli y su recuerdo con Feña González: "Me ganó en Munich 2008 y se quedó con el auto que quería"

El tenista italiano Simone Bolelli (656º del ranking ATP), alcanzó a estar entres los 36 mejores del mundo en el año 2009, y tras varias semanas fuera del circuito, el deportista está en pleno regreso en su carrera.

A sus 31 años, Bolelli está en Chile para disputar el Challenger de Santiago, donde ya ha vencido a su compatriota Alessandro Giannessi y al argentino Leonardo Mayer, en busca de recuperar su nivel.

Con ese escenario, el integrante del equipo italiano de la Copa Davis recuerda los mejores momentos que tuvo al enfrentar a los tenistas chilenos, y hace un breve balance del actual momento de este deporte en nuestro país, con El Gráfico Chile.

¿Cómo te has sentido en el Challenger?

Estoy feliz porque este es mi segundo partido de singles, después de un periodo muy largo que no jugaba, así que feliz, físicamente me sentía muy feliz en la cancha y tuve un buen tenis hoy y seguimos.

Ahora compartiste con la actual camada del tenis chileno, ¿conoces algo de ellos?

La verdad es que no los conozco mucho. Con (Christián) Garín jugué contra él en una Copa Davis hace mucho la verdad, así que no lo he seguido mucho ahora. Y (Nicolás) Jarry sé que es muy alto así que le pega bien a la pelota, tiene buen saque y todo.

Al que si conoces es a Fernando González, jugaste varias veces contra él…

Con Feña jugamos tres o cuatro veces, todos los partidos muy duros contra él. Con Nico (Massú) también, pero nada ahora estoy concentrado por este torneo y en mi juego, y nada más.

Pero recuerdo bien la final de Munich que te ganó en 2008, ¿la recuerdas tú?

Sí, jugamos en el 2008, perdí la final en Munich y también me ganó el BMW que yo quería, porque el que ganaba el torneo se ganaba el auto, así que el Feña me ganó el auto no más. En todo caso, Feña es un grandísimo jugador, me gustaba muchísimo como jugaba él, y Nico también un luchador increíble.

Fue una buena generación de tenistas chilenos…

Chile tuvo un nivel muy grande con ellos dos, además de (Marcelo) Ríos. Cuando él triunfaba yo todavía no jugaba bien en el profesionalismo, así que no lo viví, pero Chile siempre ha tenido muy buenos jugadores la verdad.