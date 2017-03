Joao Souza recuerda su triunfo sobre Feña González en Viña: "La gente me gritaba mucho"

El tenista brasileño Joao Souza (125º del ranking ATP) fue el encargado de propinarle su última derrota como profesional en Chile al triple medallista olímipico Fernando González, en la segunda ronda del ATP de Viña del Mar 2012.

A más de cinco de años de esa victoria, y mientras disputa el Challenger de Santiago, Feijao recuerda cómo fue ese duro duelo que ganó por parciales de 6-3 y 7-6 (8), siendo el público un factor que lo complicó en su partido.

¿Recuerdas algo del partido donde le ganas a Fernando González en Viña 2012?

La verdad es que no me acuerdo de mucho, pero recuerdo que fue un partido que jugué muy bien. En el segundo set él empezó a gritar, y la gente empezó a irse con él, pero fue una sensación muy buena, porque era la segunda ronda de un ATP.

¿Imagino que costó ganarle con la presión que significaba?

Yo estaba enfocado porque la gente gritaba mucho los puntos, y si yo no hubiera estado tan bien de cabeza, el partido se me iba, pero son buenos recuerdos del partido. Me da risa porque soy muy amigo de Feña, y de Nico Massú, así que Chile es como mi segunda o tercera casa acá en Sudamérica.

¿Y te dijo algo después de ese partido entonces?

Sabes que nunca hablamos de ese partido, pero nos vimos un par de veces y ni siquiera mencionamos alguna vez algo de ese partido.

El futuro del tenis chileno

Jarry y Garín son las promesas del tenis chileno según Joao Souza /AGENCIAUNO

Souza fue el verdugo del joven tenista chileno Tomás Barrios (455º) en la primera ronda del Challenger que se disputa en nuestro país, “un partido muy duro, por su condición de local”, según explica el oriundo de Mogi das Cruzes, quien además entregó su diagnóstico de la realidad del tenis nacional en la actualidad.

¿Cómo ves a los tenistas chilenos de cara al futuro del tenis chileno?

Christián (Garín) ahora empezó a jugar bien, era la promesa de Chile hace un par de años, y creo que ahora está madurando, es un chico muy bueno y fuerte, con un gran potencial, pero aún así tiene que seguir trabajando como todos. Yo soy muy amigo de Hans (Podlipnik), así que sé que es un jugador tremendo también, me gusta mucho cómo juega, ahora se dedica al dobles y le está yendo muy bien. Me cae muy bien desde chicos porque tenemos la misma edad, así que la carrera de dobles de Chile va a estar muy bien representada por muchos años, con (Julio) Peralta además. También está Jarry que me gusta mucho como juega, muy alto, tiene un potencial enorme.

¿Es Jarry el de mayor potencial?

A mí gustó, es el de mayor potencial que hay en Chile, el más alto, el que más tiene fuerza, el que mejor juega y el que más me gusta, pero al igual que Christian está madurando, y entre ellos dos está el futuro de Chile ciertamente.