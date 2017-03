Sorpresa: El 129º del mundo eliminó a Andy Murray en Indian Wells

El número uno del mundo Andy Murray fue eliminado este sábado en su primer partido en el Másters 1000 de Indian Wells por el canadiense Vasek Pospisil, 129 jugador de la ATP, con parciales de 6-4, 7-6 (7/5).

El escocés, que nunca ha ganado el título en Indian Wells, se había impuesto la semana pasada en el torneo de Dubai.

Murray nunca había perdido en cuatro encuentros anteriores frente a Pospisil, salido de la ronda de calificaciones, y ni siquiera había cedido un set.

Sin embargo, el servicio impecable del canadiense con 68% de efectividad en sus primeros servicios y 5 aces, neutralizó las devoluciones de Murray, quien estuvo muy lejos de su mejor nivel.

Pospisil firmó el éxito más rotundo de su carrera en su quinto punto de partido y se enfrentará en la siguiente ronda al serbio Dusan Lajovic, número 106 ATP, que antes había vencido al español Feliciano López (N.30) por 6-2, 4-6, 7-6 (7/2).

La historia le sigue siendo adversa a Murray en Indian Wells, primer Másters 1000 de la temporada y uno de los torneos más importantes del circuito. Este es el único Másters 1000 que nunca ha ganado y en el año 2016 fue eliminado en la tercera ronda por el argentino Federico Delbonis.

Murray, de 29 años, ya experimentó la gran decepción en 2017 al quedar eliminado en octavos de final del Abierto de Australia por el alemán Mischa Zverev (50ª ATP), por lo que su arranque de temporada no ha sido el mejor.

.@VasekPospisil is 1st Canadian to beat a World No. 1 since Daniel Nestor (No. 238) d. Stefan Edberg in 1992 1R @DavisCup tie. #BNPPO17

— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) March 12, 2017