Vettel vuelve a derrotar a Hamilton y se queda con el GP de Bahréin

El alemán Sebastian Vettel se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Bahréin, tercera prueba de la temporada 2017 de la Fórmula 1, derrotando nuevamente al inglés Lewis Hamilton.

El piloto de Ferrari volvió a demostrar que este año no será un monólogo de los Mercedes y conquistó su segunda victoria del año, repitiendo lo ocurrido en Australia. Además, es el líder del campeonato de pilotos.

En tanto, el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes, que realizó la pole position, finalizó en el tercer puesto. Cuarto fue el otro Ferrari de Kimi Raikkonen.

De esta forma, Vettel lidera el Mundial de pilotos con 68 puntos, siete más que Hamilton, con el que estaba empatado a 43 antes de empezar la tercera carrera de la temporada. Bottas quedó tercero con 38.

Es el 44º Gran Premio que gana Vettel, que a finales de marzo en Australia había puesto fin a dieciocho meses de sequía para él y para su escudería.

Hamilton, que quedó a seis segundos de Vettel, tendrá que lamentar la penalización de cinco segundos que recibió por haber frenado delante del australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) en la entrada a boxes.

Completaron los seis primeros el propio Ricciardo y el brasileño Felipe Massa (Williams).

El mexicano Sergio Pérez (Force India), que había quedado muy mal en las calificaciones del sábado (18º), tuvo una gran remontada y pudo acabar en la zona de puntuación (7º). Mientras que el español Fernando Alonso abandonó en la última vuelta.

📻 VETTEL: "Wooohooo! Thanks guys. Yes yes yes yes, that's what I'm talking about!"#BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/hONKDFuEyD

