El colombiano Nairo Quintana dio el salto al liderato del Giro de Italia

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) ganó en solitario la novena etapa del Giro de Italia, este domingo en la llegada en alto de Blockhaus, haciéndose con la ‘maglia rosa’ de líder antes de la segunda jornada de descanso de la carrera.

Quintana, que toma el primer puesto que tenía desde el martes el luxemburgués Bob Jungels (Quick-Step), llegó con una ventaja de 24 segundos sobre el francés Thibaut Pinot y el holandés Tom Dumoulin, segundo y tercero respectivamente.

En la general, Quintana tiene 28 segundos de ventaja sobre Pinot y 30 respecto a Dumoulin. “Ha demostrado que es el más fuerte hoy, pero todavía hay muchas cosas que van a pasar en el Giro“, señaló el francés sobre el nuevo líder.

“Todos mis compañeros hicieron un gran trabajo y pudimos ganar. Ahora queda mucho Giro, pero estoy bien“, dijo el colombiano antes de subir al podio para recibir su ‘maglia rosa’.

El ganador de la última edición de la carrera, el italiano Vincenzo Nibali, que sufrió mucho en la subida final para entrar quinto en meta a 1 minuto, quedó en quinta posición en la general, a 1 minuto y 10 segundos. El cuarto puesto es para el holandés Bauke Mollema (a 51 segundos).

Caída masiva por una moto

La etapa quedó marcada por una caída masiva cuando se iniciaba la ascensión a Blockhaus, a unos 14 kilómetros de la meta. Una moto de la policía aparcada a un lado de la carretera cortó el paso de un primer ciclista, el holandés Wilco Kelderman, que se cayó arrastrando a una quincena de corredores.

Entre los que se fueron al suelo estaba el británico Geraint Thomas (Sky), segundo de la general a 6 segundos del líder Jungels al principio de la etapa, que retomó la marcha a más de dos minutos de la cabeza de carrera, así como su compañero español Mikel Landa, el otro líder de la formación británica.

También se vio implicado en la caída el británico Adam Yates, cuarto en el pasado Tour, que también continuó en la etapa, aunque con dolores y mucha desventaja con los hombres de cabeza. Cedió más de cuatro minutos y medio en meta.

“Esto no debería ocurrir, no sé qué decir, es ridículo. Un ciclista delante mío fue cortado por esa moto, en la caída mi hombro se ha dislocado. Me sentía bien hasta la caída, ahora mi carrera ha acabado”, dijo Thomas, ahora a más de cinco minutos del líder en la general.

El lunes es la segunda de las tres jornadas de descanso de la carrera, que vuelve el martes con la primera contrarreloj, casi 40 kilómetros entre Foligno y Montefalco (centro del país). Dumoulin, uno de los mejores especialistas del pelotón, tendrá la oportunidad de asaltar el liderato.

Clasificación de la etapa:

.1. Nairo Quintana (COL) Movistar 3h.44.51

.2. Thibaut Pinot (FRA) Francaise a 24

.3. Tom Dumoulin (HOL) Sunweb m.t

.4. Bauke Mollema (HOL) Trek a 41

.5. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain a 1.00

.6. Domenico Pozzovivo (ITA) Ag2r a 1.18

.7. Tanel Kangert (EST) Astana a 2.02

.8. Ilnur Zakarin (RUS) Katusha a 2.14

.9. Sébastien Reichenbach (SUI) Francaise a 2.28

10. Davide Formolo (ITA) Cannondale a 2.35

Clasificación general:

.1. Nairo Quintana (COL) Movistar 42h:06:09

.2. Thibaut Pinot (FRA) Francaise a 28

.3. Tom Dumoulin (HOL) Sunweb a 30

.4. Bauke Mollema (HOL) Trek a 51

.5. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain a 1:10

.6. Domenico Pozzovivo (ITA) Ag2r a 1:28

.7. Ilnur Zakarin (RUS) Katusha a 2:28

.8. Davide Formolo (ITA) Cannondale a 2:45

.9. Andrey Amador (CRC) Movistar a 2:53

10. Steven Kruijswijk (HOL) Lotto Jumbo a 3:06