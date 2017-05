Un notable Fernando Alonso fue el más rápido en su primer ensayo en Indy 500

El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, fue el mejor este lunes en la primera jornada de entrenamientos con miras a la prueba de las 500 Millas de Indianápolis, que se disputará en el mítico óvalo de Indiana (EEUU) el próximo 28 de mayo.

Alonso, de 35 años, que acaba de llegar a Estados Unidos, después de haber quedado duodécimo en el Gran Premio de España de Fórmula Uno, disputado este domingo en el circuito de Montmeló (Barcelona), concluyó en primera posición el primer entrenamiento oficial, de dos horas de orientación, en el que los debutantes rodaron junto a alguno de los ‘veteranos’.

El doble campeón mundial asturiano de F-1 (2005 y 2006, con Renault), que en las 500 Millas de Indianápolis competirá con el equipo Andretti en un monoplaza propulsado por Honda -el motorista que le da todo tipo de quebraderos de cabeza a su escudería en la F1, McLaren-, encabezó la tabla de velocidades medias, al rodar a 221,634 millas por hora (356,67 kilómetros por hora).

Follow the adventure in #Indy500 with a daily video at https://t.co/YMynIqVf5N @Kimoa pic.twitter.com/72R6r0gXLj

El segundo mejor en el entrenamiento fue su compatriota Oriol Serviá, que ya ha competido varias veces en la categoría Indy y que debutó en las 500 Millas de Indianápolis en 2009, con el equipo de Bobby Rahal, rodó a una media de 220,759 millas por hora (355,25 kilómetros por hora).

En el entrenamiento participaron otros debutantes, como los británicos Ed Jones, que alcanzó la tercera mejor media del mismo, de 218,288 millas a la hora (352,90 kilómetros por hora); y Jack Harvey -como Alonso, del equipo Andretti Autosport Honda-, autor de la sexta media: de 214,353 (344,96 kilómetros por hora).

Alonso, que tomó contacto por primera vez con la serie Indycar en la Motor Speedway de Indianápolis -donde ya había corrido cinco veces en F-1, con un segundo puesto, en 2007, como mejor resultado- el pasado 3 de mayo, recibió algunos consejos antes del entrenamiento de este lunes por parte del colombiano Juan Pablo Montoya, ex piloto de Fórmula Uno.

Get set for our #MonacoGP #Indy500 double-header with the ultimate #F1 vs @IndyCar comparison: https://t.co/masPmbIsRu #RaceOfTwoWorlds pic.twitter.com/It9an2tolJ

