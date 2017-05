Martín Demichelis y Juan Mónaco anuncian su retiro del profesionalismo

El fútbol y el tenis tuvieron un duro golpe este lunes debido a que el defensa Martín Demichelis y el tenista argentino Juan Monaco confirmaron que se retiraran oficialmente del profesionalismo durante este 2017.

El ex defensa del Manchester City fue el primero en dar a conocer la noticia a través de una conferencia de prensa ofrecida en el estadio del Málaga, actual equipo del trasandino. “Como todos bien sabemos, lamentablemente el día nos llega a todos. Lo venía meditando hace un tiempo porque siempre me preocupe muchísimo por lo que es la finalización de la carrera como futbolista profesional. Gracias al fútbol y gracias a todos ustedes. A partir de ahora seré un hincha más y un fan de esta institución. Gracias a todo, estoy eternamente agradecido”, afirmó Demichelis quien vistió la camiseta de equipos como River Plate, Bayern Munich, Manchester City y Atlético de Madrid.

En tanto, el tenista de 33 años y actual 196 del ranking ATP, prefirió su cuenta en Twitter para dar a conocer la noticia. “Con certeza que estoy tomando la decisión correcta y la nostalgia que ese me genera, les cuento que una etapa maravillosa ha llegado a su fin. Me retiro del tenis profesional (…) Tristeza porque voy a extrañar estar en las canchas de tenis. Alegría de haber tenido la fortuna de dedicarme a lo que más me gustaba desde chico”, afirmó el trasandino.