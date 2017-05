Polémica en la NBA por lesión de estrella de San Antonio Spurs

El entrenador de los Spurs de San Antonio, Gregg Popovich, mostró su enfado con la lesión del esguince de tobillo izquierdo que sufrió el alero Kawhi Leonard en el primer partido de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA y dijo que la acción defensiva del pívot georgiano Zaza Pachulia de los Warriors de Golden State fue “peligrosa” y “antideportiva”.

Además adelantó que Leonard no pueda jugar mañana, martes, el segundo partido de la serie que disputan al mejor de siete. “Obviamente no jugará mañana“, dijo.

La charla de Popovich con los periodistas se dio menos de 24 horas después que los Spurs perdieran a Leonard en el tercer cuarto del partido en el que tuvieron una ventaja de 25 puntos y al final cayeron derrotados por 113-111.

Aunque el jugador tras concluir el partido declaró que no pensaba que Pachulia lo hubiese lesionado de forma intencional, Popovich expresó otro criterio y dijo que el jugador de los Warriors no tenía que haberse posicionado tan cerca del jugador de los Spurs cuando intentó evitar el tiro a canasta.

Pachulia al concluir el partido defendió su acción y dijo que hizo lo que estaba obligado a realizar en el campo, intentar que no pudiese tirar a canasta con comodidad.

Sin embargo, Popovich fue más allá en su crítica a la acción de Pachulia y recordó que el jugador europeo tiene una historia detrás de él con ese tipo de acciones.

“El segundo movimiento que hizo de colocar los pies demasiado cerca del jugador rival es peligrosa y antideportiva por lo que es algo que no se debe ejecutar contra nadie“, dijo Pop. “Pero en este jugador en particular tiene una historia que marcha en esa dirección de acciones cuestionables“, añadió.

A la pregunta directa si pensaba que Pachulia tuvo la intención de lesionar a Leonard, que ya llegaba afectado por la primera lesión que sufrió en el quinto partido de semifinales ante Houston Rockets, Pop mostró de nuevo su mal carácter y dureza con los periodistas.

La guarrada de Pachulia a Leonard que puede decantar el partido pic.twitter.com/fhqfKXg2gA — Antonio Martín (@MartinGuirado) May 14, 2017

“Esto eso es una porquería“, replicó Popovich. “Debido al historial del jugador no puede ser que se diga que lo sucedido fue algo inadvertido y que no intento hacerlo“, confirmó.

Luego Popovich quiso comparar la acción de Pachulia con la de una persona que va en el automóvil y se pone a mandar un mensaje de texto que provoca un accidente en el que muere una persona.

“Se cometió un homicidio y la persona va a la cárcel aunque como es lógico no tuvo la intención de hacerlo“, argumentó Popovich. “Lo único que me importa es lo que sucedió, y la historia que se dio en el partido me exaspera y me pone muy, muy enojado“, sindicó.

Luego, Popovich reconoció que los Spurs van a tener mucho más difícil ganar a los Warriors sin la participación de Leonard, que acabó el primer partido antes de lesionarse con 26 puntos y ocho rebotes.

“Hemos tenido una buena temporada“, analizó el entrenador de los Spurs. “Hemos jugado bastante bien en los playoffs -creo que estamos mejorando- y estuvimos arriba 23 puntos en el tercer cuarto contra Golden State, y todo se fue con la lesión de Kawhi (Leonard)“, indicó.

Luego se dirigió a los periodistas al cuestionarles que todavía le pregunten como se sienten dentro del equipo y concluyó con un “así es como nos sentimos“.