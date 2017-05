Dumoulin da el golpe en el Giro de Italia y le quita la "maglia rosa" a Quintana

El ciclista holandés Tom Dumoulin se impuso este martes en la 10ª etapa del Giro de Italia, una contrarreloj de 39,8 km de recorrido, y se convirtió así en el nuevo líder de la carrera, arrebatando la “maglia rosa” al colombiano Nairo Quintana.

Dumoulin (Sunweb) invirtió un tiempo de 50 minutos y 37 segundos para recorrer la distancia entre Foligno y Montefalco, en la región vinícola de ‘Sagrantino’.

El holandés de 26 años aventajó en 49 segundos al británico Geraint Thomas (Sky) y en 56 al luxemburgués Bob Jungels (Quick Step). Estos dos ciclistas, además del español Luis León Sánchez (4º a 1:40), fueron los únicos que cedieron menos de dos minutos ante Dumoulin.

Quintana, líder de la carrera antes de la crono y uno de los grandes aspirantes al triunfo final en Milán, se dejó 2:53 con respecto al holandés y ahora es segundo en la general provisional a 2:23 de la nueva ‘maglia rosa’.

Tercero en la general es el holandés Bauke Mollema a 2 minutos y 38 segundos de su compatriota.

Con respecto al otro gran aspirante a la victoria final, Vincenzo Nibali, Quintana perdió 46 segundos ante el italiano y en la general solo le aventaja ahora en 24 segundos.

“Hemos perdido más tiempo del que esperábamos, aunque las sensaciones han sido buenas“, admitió tras la etapa Quintana, en declaraciones recogidas por la web del Movistar.

“Había mucho viento en el recorrido y eso jugaba en mi contra, y sabíamos a su vez que Dumoulin podía hacer una buena contrarreloj y lo ha demostrado en el día de hoy con un rendimiento excelente, de gran especialista“, añadió.

Dumoulin: "I go for the GC, like 2015. but we'll see what happens in mountains, I'll try to keep the pink jersey till the end". #Giro100 pic.twitter.com/ODPmD7dWbm

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2017