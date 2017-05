Cleveland se da un paseo por Boston y toma ventaja en la final del Este

LeBron James anotó 38 puntos y Kevin Love 32 para que los Cleveland Cavaliers derrotaron 117-104 a Boston Celtics este miércoles, en el primer partido de la serie de playoffs por la final de la Conferencia Este de la NBA.

LeBron capturó además 9 rebotes y Love 12, para sumar entre ambos casi la mitad de los 44 capturados por Cleveland, que se adelanta 1-0 en la serie al mejor de siete juegos.

Esta fue la mayor cantidad de puntos de Love en un juego de playoffs. Su efectividad (9 de 16 tiros e campo y 6 de 9 triples) hizo que Boston no pudiera marcar a James con dos hombres todo el tiempo, lo que desbalanceó el juego de los Celtics.

El centro Tristan Thompson aportó 20 cartones y 9 tablas y el base Kyrie Irving 11 unidades y seis asistencia, pero realizó un gran trabajo conteniendo al canastero de Boston Isaiah Thomas, quien se quedó en 17 puntos.

El pívot dominicano de Boston, Al Horford, también fue limitado a 11 unidades, ocho rebotes y seis asistencias, siendo Avery Bradley y Jae Crowder los mejores por los anfitriones, con 21 puntos cada uno.

Un contundente primer cuarto de 30-19 permitió a los Cavs tomar el mando del partido desde el primer minuto de juego, que abrió Irving con una bandeja, y no perderlo más en toda la noche.

Luego de que los Cavaliers se fueran al descanso con margen cómodo de 61-39, los Celtics salieron más enfocados en la segunda mitad, pero igual la presión defensiva sobre sus dos mejores cartas los dejó a la bartola, viendo como los Cavs se alejaban en el horizonte de la pizarra.

Los Celtics cometieron 14 pérdidas de balón -cuatro de Thomas y tres de Horford-, por sólo ocho los Cavaliers.

El segundo partido de la serie será el viernes, también en la arena de Boston, y luego la serie se moverá a Cleveland donde se jugará el tercer encuentro el domingo y el cuarto el martes.

El ganador de este duelo avanzará a la Final NBA contra el campeón del Oeste, título que defienden los Golden State Warriors ante San Antonio Spurs.

Los Warriors van delante 2-0 en la serie, con el tercer partido previsto para el sábado en San Antonio.

