Con LeBron y sin Curry: la NBA eligió el quinteto ideal de la temporada

La NBA anunció este jueves su equipo ideal de la temporada 2016-17, el que está encabezado por la gran figura de Cleveland Cavaliers, LeBron James, quien fue elegido por 11ª ocasión en el quinteto más destacado de la campaña.

Sin embargo, la gran sorpresa es la ausencia de Stephen Curry (Golden State Warriors), MVP de la última temporada, que solo fue elegido para el segundo equipo y fue superado en su posición por James Harden (Houston Rockets) y Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder).

Completan el primer equipo Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) y Anthony Davis (New Orleans Pelicans).

En tanto, el segundo equipo está conformado por Curry, su compañero Kevin Durant (Golden State Warriors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Rudy Gobert (Utah Jazz) e Isaiah Thomas (Boston Celtics).

Mientras que el tercer elenco lo integran: Draymond Green (Golden State Warriors), Jimmy Butler (Chicago Bulls), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers), John Wall (Washington Wizards) y DeMar DeRozan (Toronto Raptors).

LeBron James ties @NBA record with 11th Selection to All-NBA First Team (Karl Malone, @kobebryant ) pic.twitter.com/DORC62lm7v

James Harden is the only unanimous First Team selection#Rockets pic.twitter.com/9alooiSNd6

— NBA.com (@NBAcom) May 18, 2017