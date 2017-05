Boston Celtics sufre golpe letal al perder su máxima figura por el resto de los playoffs

Boston Celtics, que ya estaba en terapia intensiva en su serie de playoffs contra Cleveland Cavaliers, entraron en fase crítica al conocer este sábado que su armador y líder canastero Isaiah Thomas será baja por el resto de la temporada por una lesión.

Los Celtics pierden 0-2 su serie de finales de la Conferencia Este contra los Cavaliers de LeBron James, y en el segundo partido del viernes en su propia cancha recibieron una paliza de 130-86.

Thomas se lesionó en ese encuentro y según los Celtics “sufre de un agravamiento de un tendón de la articulación femoral de la cadera derecha“.

La franquicia más exitosa en la historia de la NBA dijo que Thomas se lesionó la cadera en marzo, y que esta molestia se había resentido durante el duelo de la segunda ronda de los playoffs contra Washington Wizards, que ganaron por 4-3.

Isaiah Thomas has been ruled out for the remainder of the postseason. Details here: https://t.co/Ljbw0suGQg

— Boston Celtics (@celtics) May 20, 2017